London - Nach drei Monaten Verletzungspause ist Kai Havertz für den FC Arsenal auf den Rasen zurückgekehrt. Der Fußball-Nationalspieler wurde beim 1:0 (0:0)-Erfolg über Newcastle United in der 76. Minute eingewechselt. Der 25-Jährige sah kurz vor Schluss für ein Foulspiel noch die Gelbe Karte.

Der Offensivspieler hatte sich im Februar schwer am Oberschenkel verletzt und war seitdem ausgefallen. Zunächst war sogar ein Saison-Aus befürchtet worden. Offen ist, ob Havertz nun möglicherweise noch für die Endrunde der Nations League infrage kommt. Dabei trifft die DFB-Auswahl im Halbfinale am 4. Juni in München auf Portugal.

Rice trifft zum Sieg für Arsenal

Champions-League-Halbfinalist Arsenal siegte durch einen sehenswerten Treffer von Declan Rice in der 55. Minute. Dank des Erfolges des Tabellenzweiten über den direkten Verfolger liegen die Londoner einen Spieltag vor Schluss nun fünf Punkte vor Newcastle und haben die erneute Teilnahme an Europas Königsklasse sicher. Als Meister steht der FC Liverpool fest.