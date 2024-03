Berlin - Dietmar Hamann sieht im Titelduell seiner beiden Ex-Clubs FC Liverpool und Manchester City die Reds mit dem scheidenden Trainer Jürgen Klopp knapp im Vorteil.

„Ich glaube, durch die Konstellation mit Klopp, dass die Liverpooler morgen nicht verlieren und dass sie am Ende Meister werden“, sagte der Ex-Nationalspieler beim Pay-TV-Sender Sky.

Am Sonntag (16.45 Uhr) kommt es in der englischen Premier League zum Gipfeltreffen zwischen Spitzenreiter Liverpool und Verfolger Man City, die in der Tabelle nur ein Punkt trennt. Klopp hatte angekündigt, am Saisonende als Trainer in Liverpool aufzuhören.

Der FC Arsenal, der an diesem Samstag (18.30 Uhr) gegen den FC Brentford spielt, mischt ebenfalls noch aussichtsreich im Titelrennen mit. Hamann schätzt die Chancen der Gunners größer ein als noch vor einigen Wochen, doch er glaubt nicht, dass sich sowohl Liverpool als auch Manchester City „noch Ausrutscher erlauben“.