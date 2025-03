Dortmund - Italien-Experte Rudi Völler sieht die Nationalmannschaft vor dem Viertelfinal-Kracher gegen die Squadra Azzurra vor einer ganz schweren Aufgabe. „Bei allem Optimismus, wir wollen natürlich weiterkommen, aber wir sind uns im Klaren, dass ähnlich wie Inter Mailand die italienische Nationalmannschaft schwer zu bespielen ist“, sagte der DFB-Sportdirektor bei der Ankunft im Teamquartier der Fußball-Nationalmannschaft in Dortmund.

Die DFB-Elf tritt am Donnerstag (20.45 Uhr/ARD) zum Hinspiel in der K.o.-Runde der Nations League in Mailand an. Am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) folgt das Rückspiel in Dortmund. Der Sieger zieht als Gastgeber ins Final Four des UEFA-Wettbewerbs im Juni ein.

Lob für Italiens Trainer

Völler, der als Profi lange für AS Rom gespielt hatte, und sich als „halber Römer“ bezeichnete, warnte vor dem Kontrahenten. „Sie lassen wenig zu, sind kompakt, haben einen überragenden Trainer mit Luciano Spalletti, der seitdem er das macht, die Mannschaft gut einstellt. Ein harter Brocken“, konstatierte der 64-Jährige.

Bundestrainer Julian Nagelsmann versammelt seine 23 Akteure am Montag zur kurzen Vorbereitung. Nicht dabei sind in Florian Wirtz, Kai Havertz, Marc-André ter Stegen, Aleksandar Pavlovic und Benjamin Henrichs mehrere verletzte Akteure. Für Völler darf das keine Ausrede sein.

„Zwei gute Spiele abliefern“

„Natürlich tut das weh, aber in so einer Phase der Ligen und der Champions League, da gibt es auch Ausfälle und Verletzte, das haben andere Verbände auch. Das müssen wir auffangen und das werden wir auffangen. Wir werden trotzdem zwei gute Spiele abliefern“, versprach der DFB-Sportdirektor.