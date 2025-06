Manchester City will in der kommenden Saison wieder angreifen. Schon zur Club-WM bekommt Chefcoach Pep Guardiola neue Kräfte für seinen Trainerstab. Beide arbeiteten lange mit einem Konkurrenten.

Manchester City verstärkt den Trainerstab von Chefcoach Pep Guordiola mit zwei ehemaligen Weggefährten von Jürgen Klopp. Nach seiner Krisensaison ohne Titel setzt der entthronte Serienmeister auch auf die Fußball-Kompetenz des 42 Jahre alten Niederländers Pepijn Lijnders und des 37 Jahre alten Portugiesen James French.

Lijnders wird als Assistenzcoach mit Guardiola arbeiten, French für die Standardsituationen zuständig sein. Beide werden unmittelbar einsteigen und damit Guardiola bereits bei Club-WM zur Seite stehen, die am Wochenende in den USA beginnt. Manchester City startet am 18. Juni in Philadelphia gegen Wydad AC aus Marokko in das Mammut-Turnier.

In der vergangenen Saison erlebte Guardiola ungewohnte Krisenzeiten. In der Meisterschaft sprang nicht mehr als Platz drei hinaus, den Titel holte Liverpool.

Für die Reds war French seit 2012 im Stab als Gegneranalyst. Lijnders war vom Sommer 2015 bis Anfang 2018 und dann noch mal vom Sommer 2018 an für sechs Jahre als Assistenztrainer beim FC Liverpool. Beide arbeiteten viele Jahre mit Klopp zusammen, der mittlerweile weltweiter Fußballchef von Red Bull ist.