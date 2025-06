Inter Miami und Lionel Messi verspielen gegen Palmeiras einen 2:0-Vorsprung und stehen dennoch im Achtelfinale der Club-Weltmeisterschaft. In der K.-o.-Runde kommt es zum Duell mit Messis Ex-Club.

Miami Gardens - Lionel Messi hat sich zu seinem Geburtstag selbst beschenkt und mit Inter Miami das Achtelfinale bei der Club-Weltmeisterschaft in den USA erreicht. Das Team des argentinischen Fußball-Weltmeisters, der an heute 39 Jahre alt wird, verspielte zwar im abschließenden Gruppenspiel eine 2:0-Führung gegen Palmeiras aus Brasilien, zog aber durch das 2:2 (1:0) als Tabellenzweiter wie auch der Gegner mit fünf Punkten in die K.-o-Runde ein.

Ausgeschieden sind dagegen der FC Porto und Al-Ahly, die sich 4:4 trennten. Im Achtelfinale bekommt es Messi mit seinem Ex-Club Paris Saint-Germain zu tun. Palmeiras trifft im brasilianischen Duell auf Botafogo.

Suárez: „Das ist die Botschaft, die wir vermitteln wollen“

„Wir haben unsere Spuren als wettbewerbsfähiges Team hinterlassen“, sagte Miamis Stürmer-Routinier und Torschütze Luis Suárez zufrieden. „Das ist gut für uns, um zu sehen, wo die Grenze für die MLS wirklich liegt. Das ist die Botschaft, die wir vermitteln wollen. Darüber hinaus müssen wir uns auf das vorbereiten, was auf uns zukommt. Wir wissen, dass es eine Herausforderung sein wird, so wie es diese Runde war.“

Messis Landsmann Tadeo Allende brachte Miami nach Zuspiel des 38 Jahre alten Suárez mit 1:0 in Führung (16. Minute). Die Leihgabe vom spanischen Club Celta Vigo vergab kurz nach dem Seitenwechsel noch die Chance zum 2:0 (52.). Auch ein Distanzschuss von Messi ging knapp über das brasilianische Tor (58.).

Für den zweiten Treffer sorgte der Uruguayer Suárez: Der frühere Stürmer vom FC Barcelona vollendete wie in besten Zeiten mit einem Schuss ins kurze Eck zum 2:0 (65.). Doch Messi und seine Kollegen verspielten in der Schlussphase die Führung. Die zuvor eingewechselten Paulinho (80.) und Mauricio (87.) konnten das Match egalisieren und sorgten dafür, dass die Brasilianer dank des besseren Torverhältnisses gegenüber Miami als Gruppensieger ins Achtelfinale gehen.

Torfestival zwischen Porto und Al-Ahly

Im zweiten Spiel der Gruppe A trennten sich der FC Porto und Al-Ahly aus Ägypten mit 4:4 (1:2). Wessam Abou Ali traf dreifach für Al-Ahly (15./45.+2/Foulelfmeter/51.). Porto konnte jeweils durch Rodrigo Mora (23.), William Gomes (50.) und Samu (53.) ausgleichen. Auch auf das 4:3 durch Mohamed Ali Ben Romdhane (64.) hatte Pepe für Porto die passende Antwort (89.). Für beide Mannschaften ist die Club-WM mit jeweils zwei Punkten vorbei.