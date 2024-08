Barcelona - Hansi Flick hat mit dem FC Barcelona im letzten Spiel während der US-Tour eine knappe Niederlage hinnehmen müssen. Die Katalanen mit dem deutschen Trainer verloren am Dienstagabend (Ortszeit) in Baltimore gegen die AC Mailand im Elfmeterschießen mit 3:4. Eine Verlängerung gab es nicht, nach 90 Minuten stand es 2:2 (1:2). Der frühere Weltfußballer und Bayern-Star Robert Lewandowski erzielte beide Barça-Treffer (22. und 58. Minute), für Milan trafen die früheren Bundesliga-Profis Luka Jovic und Christian Pulisic (15.).

„Er hat diese beiden Tore verdient, weil er sehr hart dafür gearbeitet hat“, sagte der frühere Bundestrainer Flick über Lewandowski, mit dem er zu gemeinsamen Bayern-Zeiten etliche Titel gewonnen hatte. Flick war insgesamt zufrieden: „Wir haben eine großartige zweite Halbzeit gespielt. Wir haben 16-jährige Spieler, die außergewöhnlich gut gespielt haben.“ Er habe Spieler gesehen, „die in den letzten Tagen wirklich viel besser geworden sind“.

In den Testspielen zuvor hatte Barcelona zunächst in Orlando gegen den englischen Meister Manchester City und dann in New York das prestigeträchtige Duell mit dem spanischen Champion Real Madrid gewonnen. Flick, der vielen jungen Spielern Einsatzminuten gab, ist seit Ende Mai Trainer der Katalanen.

„Hansi passt zum FC Barcelona, das merkt man schon in den ersten Wochen. Er geht offen auf die Spieler zu und legt einen großen Wert auf die Physis: Das kann einer Mannschaft in schweren Phasen einer Saison oder eines einzelnen Spiels helfen. Die Mannschaften von Hansi waren immer topfit“, sagte Lewandowski in einem Interview der „Sport Bild“.