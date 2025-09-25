weather regen
Deutschland
  4. Fußball-Bundesliga: FCA-Kapitän Gouweleeuw verletzt - Wagner: „Tut sehr weh“

Augsburg kassiert gegen Mainz eine heftige Pleite - und verliert zu allem Überfluss vorerst auch seinen Abwehrchef und Kapitän. Trainer Wagner wird vor dem Kellerduell in Heidenheim deutlich.

Von dpa 25.09.2025, 15:00
Jeffrey Gouweleeuw ist Kapitän und dienstältester Spieler des FC Augsburg. (Archivfoto)
Harry Langer/dpa

Augsburg - Der FC Augsburg muss in den nächsten Spielen auf Kapitän und Abwehrchef Jeffrey Gouweleeuw verzichten. Der Niederländer erlitt beim 1:4 zuletzt gegen Mainz einen Innenbandriss im rechten Knie und wird laut Vereinsangaben „ein paar Wochen“ fehlen.

„Tut sehr weh“, sagte Trainer Sandro Wagner vor dem Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Heidenheim. „Er ist ein Leader auf und neben dem Platz, für mich ein wichtiger Ansprechpartner und nicht umsonst Kapitän.“ Der Ausfall des 34-Jährigen sei „bitter“.