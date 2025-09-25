Augsburg kassiert gegen Mainz eine heftige Pleite - und verliert zu allem Überfluss vorerst auch seinen Abwehrchef und Kapitän. Trainer Wagner wird vor dem Kellerduell in Heidenheim deutlich.

Augsburg - Der FC Augsburg muss in den nächsten Spielen auf Kapitän und Abwehrchef Jeffrey Gouweleeuw verzichten. Der Niederländer erlitt beim 1:4 zuletzt gegen Mainz einen Innenbandriss im rechten Knie und wird laut Vereinsangaben „ein paar Wochen“ fehlen.

„Tut sehr weh“, sagte Trainer Sandro Wagner vor dem Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Heidenheim. „Er ist ein Leader auf und neben dem Platz, für mich ein wichtiger Ansprechpartner und nicht umsonst Kapitän.“ Der Ausfall des 34-Jährigen sei „bitter“.