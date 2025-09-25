Julien Damelang kam im Sommer eigentlich als Backup für die offensive Außenbahn, schlug dann voll ein. Wie er den zuletzt strauchelnden Rot-Weißen zuletzt wegen einer Verletzung fehlte und warum die Hoffnungen in Zwickau auch auf ihm ruhen.

Vom Herausforderer zum Hoffnungsträger: Damelang steht beim HFC vor dem Comeback

Julien Damelangs Tempo fehlte dem HFC in den vergangenen Spielen.

Halle/MZ - Nur einmal kurz Pizza holen – und plötzlich brennt die Bude. Ein Internet-Meme zeigt diese absurde Szene: Ein Mann kommt mit der Schachtel in der Hand zurück in seine Wohnung, doch rechts und links lodern Flammen, alles liegt in Schutt und Asche.