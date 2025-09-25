weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. Hallescher FC
    4. >

  4. Vor Auswärtsspiel gegen den FSV Zwickau: Vom Herausforderer schnell zum Hoffnungsträger: Damelang steht beim HFC vor dem Comeback

Vor Auswärtsspiel gegen den FSV Zwickau Vom Herausforderer zum Hoffnungsträger: Damelang steht beim HFC vor dem Comeback

Julien Damelang kam im Sommer eigentlich als Backup für die offensive Außenbahn, schlug dann voll ein. Wie er den zuletzt strauchelnden Rot-Weißen zuletzt wegen einer Verletzung fehlte und warum die Hoffnungen in Zwickau auch auf ihm ruhen. 

Von Christopher Kitsche 25.09.2025, 14:30
Julien Damelangs Tempo fehlte dem HFC in den vergangenen Spielen.
Julien Damelangs Tempo fehlte dem HFC in den vergangenen Spielen. Foto: Imago/Köhn

Halle/MZ - Nur einmal kurz Pizza holen – und plötzlich brennt die Bude. Ein Internet-Meme zeigt diese absurde Szene: Ein Mann kommt mit der Schachtel in der Hand zurück in seine Wohnung, doch rechts und links lodern Flammen, alles liegt in Schutt und Asche.