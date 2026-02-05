Wer die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der WM live sehen will, muss sich auf späte Anstoßzeiten einstellen. Public Viewing soll laut Umweltministerium aber möglich sein.

Wie bei der EM 2024 soll es auch in diesem WM-Sommer ein Public-Viewing-Angebot geben. (Archivbild)

Berlin - Fußballfans in Deutschland dürfen damit rechnen, die teils spät im Fernsehen laufenden Spiele der Weltmeisterschaft in diesem Sommer auch beim Public Viewing verfolgen zu können. Das dafür zuständige Bundesumweltministerium erstellt derzeit einen entsprechenden Verordnungsentwurf, wie eine Sprecherin auf Anfrage des „Redaktionsnetzwerks Deutschland“ (RND) mitteilte.

Zwar sei der Entwurf noch nicht in der Bundesregierung abgestimmt und auch der Bundesrat müsse einer solchen Verordnung, die etwa den Lärmschutz regelt, noch zustimmen. Beides gilt aber als Formsache. Das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko findet vom 11. Juni bis 19. Juli statt. Durch die Zeitverschiebung fallen viele Spiele hierzulande in die Abend- und Nachtstunden.

DFB-Elf kommt zweimal spät im TV

Die deutsche Auswahl startet am 14. Juni gegen Außenseiter Curaçao im Houston-Stadion ins Turnier. Anpfiff der Partie ist um 12.00 Uhr Ortszeit, das bedeutet 19.00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ). Die weiteren deutschen Vorrundenspiele gegen die Elfenbeinküste (20. Juni) und Ecuador (25. Juni) finden jeweils um 22.00 Uhr MESZ statt.