St. Paulis Aufstiegstrainer Hürzeler steht vor einem Engagement in der Premier League. Der aufsehenerregende Wechsel soll laut dem Experten Fabrizio Romano noch in dieser Woche abgeschlossen werden.

Experte: Hürzeler-Wechsel nach Brighton in dieser Woche

Hamburg - Der Wechsel des Aufstiegstrainers Fabian Hürzeler vom Fußball-Bundesligisten FC St. Pauli zum Premier-League-Club Brighton & Hove Albion soll noch in den nächsten Tagen perfekt gemacht werden. Wie der Transferexperte Fabrizio Romano am Montag auf „X“ (ehemals Twitter) schrieb, werde der englische Verein die Verpflichtung noch in dieser Woche abschließen. Die Gespräche beider Clubs würden demnach gut verlaufen.

Mehrere Medien hatten in den vergangenen Tagen über das Interesse am 31-Jährigen berichtet. Hürzeler gilt als der klare Favorit bei der Suche nach einem Nachfolger für Roberto De Zerbi. St. Pauli bekommt im Falle des Wechsels eine Ablösesumme, weil es keine Ausstiegsklausel gibt.

Hürzeler, der den damals abstiegsbedrohten Club im Dezember 2022 übernommen hatte, verlängerte erst im März seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag in Hamburg. Über die Laufzeit gab es keine offizielle Auskunft, der Kontrakt soll laut dem „Hamburger Abendblatt“ bis 2026 laufen. In den sozialen Netzwerken reagierten viele Fans der Hanseaten überrascht und enttäuscht auf den drohenden Abgang ihres Aufstiegscoaches.