Erzgebirge Aue bestätigt Trennung von Cheftrainer Schuster

Aue - Der FC Erzgebirge Aue hat sich von Cheftrainer Dirk Schuster getrennt. Über die vorzeitige Auflösung des ursprünglich bis Sommer 2022 laufenden Vertrages informierte der Fußball-Zweitligist.

Vereinspräsident Helge Leonhardt begründete die Entscheidung mit der Notwendigkeit, im Hinblick auf die kommende Saison neue sportliche Impulse setzen zu wollen. Schuster hatte im August 2019 das Amt des Cheftrainers beim FC Erzgebirge übernommen und die Mannschaft zwei Mal souverän zum Klassenverbleib geführt.

Dennoch hatte sich Leonhardt in den vergangenen Wochen auch öffentlich immer häufiger kritisch zur sportlichen Entwicklung geäußert. Drei Tage der 3:8-Heimniederlage am 9. Mai gegen Paderborn hatten sich Schuster und Assistent Sascha Franz krank gemeldet, so dass die Mannschaft in den verbleibenden zwei Spielen von Co-Trainer Marc Hensel betreut wurde.