London - Torschütze Ousmane Dembélé geht nach seinem vorzeitigen Aus im Halbfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Arsenal offensichtlich nicht von einer Verletzungspause aus. „Das geht schon“, zitierten französische Medien den ehemaligen Bundesliga-Profi, der mit seinem Treffer zum 1:0 in London die Hoffnungen von Paris Saint-Germain auf den Finaleinzug genährt hat. „Ich habe etwas gespürt, aber es ist ok.“

Dembélé hatte das Tor bereits in der vierten Minute erzielt. In der 70. musste er aber ausgewechselt werden. Berichten zufolge wegen Beschwerden in der Oberschenkelmuskulatur. Begleitet von Betreuern ging der 27-Jährige direkt in die Umkleidekabine. „Es ist nichts Ernstes“, meinte Trainer Luis Enrique, eine gewisse Unsicherheit mit Blick auf das Rückspiel in der kommenden Woche in Paris gebe es aber schon. Ein ärztliches Bulletin lag noch nicht vor.