956 Tore sind ihm nicht genug: Cristiano Ronaldo will die magische Marke knacken. Erst danach soll Schluss mit Fußball sein.

Dubai - Cristiano Ronaldo hat noch einmal bekräftigt, während seiner Fußball-Karriere die 1.000-Tore-Marke knacken zu wollen. „Ihr wisst, was mein Ziel ist. Ich möchte Titel gewinnen und ich möchte diese Zahl erreichen, die ihr alle kennt. Ich werde diese Zahl mit Sicherheit erreichen, wenn ich nicht verletzt werde“, sagte der 40 Jahre alte Topstar am Sonntag bei der Verleihung der Globe Soccer Awards in Dubai. Derzeit steht Ronaldo, der am Samstag doppelt für seinen Club Al-Nassr traf, wettbewerbsübergreifend bei 956 Toren.

In Dubai wurde Ronaldo, der im Februar 41 Jahre alt wird, zum besten Spieler des Nahen Ostens ernannt. „Es ist schwer, weiterzuspielen, aber ich bin motiviert“, sagte er danach. „Meine Leidenschaft ist groß und ich möchte weitermachen. Es spielt keine Rolle, wo ich spiele, ob im Nahen Osten oder in Europa. Ich habe immer Spaß am Fußballspielen und möchte weitermachen.“

WM im Sommer wird Ronaldos letzte

Zuvor hatte der Kapitän der portugiesischen Nationalelf bereits angekündigt, dass die Weltmeisterschaft im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko seine letzte werde. Auf Vereinsebene dürfte es für Ronaldo aber weitergehen. Beim saudischen Club Al-Nassr steht der fünfmalige Weltfußballer noch bis 2027 unter Vertrag.