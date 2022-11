England-Match ist für Iran-Coach ein „Lebenstraum“

Al-Rajjan - Für Carlos Queiroz, den Fußball-Nationaltrainer des Irans, ist das Duell mit dem ehemaligen Weltmeister England etwas ganz Besonderes.

„Auf England zu treffen, ist wie Magie. Das ist ein Lebenstraum“, sagte der Portugiese bei der Pressekonferenz. Der asiatische WM-Teilnehmer geht als klarer Außenseiter in die Partie an diesem Montag (14.00 Uhr/ZDF und MagentaTV). „England ist ein ernsthafter Anwärter auf die ganz späten Runden. Sie haben riesiges Talent“, lobte Queiroz, der Iran schon bei der WM 2014 und 2018 betreute und in diesem Jahr auf seinen alten Posten zurückkehrte.

Das Duell in der Vorrundengruppe B könnte auch politisch ein interessantes werden. Der Iran wird seit Wochen von den schwersten Protesten seit Jahrzehnten erschüttert. Der Tod einer jungen Frau im Polizeigewahrsam hatte diese ausgelöst, der Sicherheitsapparat reagierte mit äußerster Härte. In sozialen Netzwerken und unter Fachleuten wird darüber diskutiert, ob auch die Engländer am Montag ein Zeichen setzen könnten - zum Beispiel mit einem bestimmten Torjubel. Das Team von Harry Kane ist in der Vergangenheit häufiger mit Signalen vor oder während Spielen aufgefallen.