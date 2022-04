Ein Topspiel mit Brisanz: Sechsmal Bayern gegen Dortmund

FC Bayern gegen Borussia Dortmund ist ein Klassiker. An so einige Szenen dieser Gipfeltreffen erinnern sich Fußball-Fans noch heute. Die Münchner können ausgerechnet gegen den BVB erneut Meister werden.

Bundesliga-Duell in London: 2013 treffen Franck Ribery (r) mit dem FC Bayern München auf Ilkay Gündogan und den BVB.

München - Viel Grund zur Freude gab es für Borussia Dortmund in den vergangenen sechs Bundesliga-Gastspielen beim FC Bayern nicht. 2:4, 0:4, 0:5, 0:6, 1:4 und 1:5 hieß es zuletzt für den BVB in München.

Ein einfacher Sieg an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) reicht den Bayern nun, um ausgerechnet gegen den Dauerrivalen die zehnte deutsche Fußball-Meisterschaft nacheinander perfekt zu machen. Selbst bei einem Remis sind die Gastgeber nach dem 31. Spieltag nur noch theoretisch einzuholen. „Wir wollen im Heimspiel Meister werden“, betonte Trainer Julian Nagelsmann vor dem Bundesliga-Kracher.

Der deutsche Clásico hat in der Vergangenheit viele denkwürdige Momente hervorgebracht: Es gab Oliver Kahn in Kung-Fu-Manier, Jan Koller als Torwart-Aushilfe oder Robert Lewandowski im Dauer-Toreschießen. Folgen nun weitere in der Münchner Arena?

3. April 1999: Topspiele wie gegen den BVB motivierten

Bayern-Torhüter Oliver Kahn immer besonders. An diesem April-Tag

scheint er wie von Sinnen. Erst versucht er BVB-Stürmer Heiko

Herrlich in den Hals zu beißen, dann springt er in Kung-Fu-Manier auf

den entgeistert schauenden BVB-Stürmer Stephane Chapuisat zu. Kahn

erklärte später, er habe wegen Kritik unter Druck gestanden und nach

einem Gegentor sei der „Deckel vom Kessel“ geflogen. Das Spiel endet 2:2.

9. November 2002: BVB-Torhüter Jens Lehmann fliegt vom Platz, doch

der BVB kann nicht mehr wechseln. Also geht der 2,02 Meter große Stürmer Jan Koller ins Tor. 24 Minuten lang - und bleibt ohne Gegentor. Der „Kicker“ berief ihn anschließend in die Elf des Tages. Als Torhüter natürlich. Koller hatte auch das 1:0 für den BVB erzielt, der verliert in München trotzdem mit 1:2.

12. Mai 2012: Die Dortmunder schaffen die ultimative Demütigung des

FC Bayern - und müssen es später büßen. Nach dem Meistertitel 2011

und der bereits sicheren Titelverteidigung zerlegt der BVB die

Münchner im DFB-Pokalfinale mit 5:2. Bayern-Präsident Uli Hoeneß

kündigte direkt an, zu zeigen „wo der Hammer hängt“. Die Münchner

schnappten sich danach nacheinander Mario Götze, Robert Lewandowski

sowie Mats Hummels - und wurden seitdem immer deutscher Meister.

Hummels und der mittlerweile zum PSV Eindhoven gewechselte Götze kehrten jedoch später zum BVB zurück.

25. Mai 2013: Das Spiel, das deutsche Fußball-Geschichte schrieb: Zum

ersten und einzigen Mal bestreiten zwei deutsche Mannschaften ein

Champions-League-Finale. Im Londoner Wembley-Stadion ist Dortmund

ebenbürtig. Als alle sich schon auf eine Verlängerung einrichten,

schießt Arjen Robben das 2:1-Siegtor für die Münchner, die ein Jahr

zuvor nicht nur im Pokalendspiel eine bittere Niederlage kassierten,

sondern auch im Champions-League-Finale „dahoam“ gegen Chelsea.

10. November 2018: Im vielleicht spektakulärsten Klassiker seit

Jahren triumphiert der BVB mit 3:2. Zwei Mal gehen die Bayern durch

Robert Lewandowski in Führung, zweimal kann der überragende Marco

Reus ausgleichen. Am Ende sorgt Paco Alcácer für den Siegtreffer und

einen Sieben-Punkte-Vorsprung der Borussia.

6. April 2019: Mit einer meisterlichen Machtdemonstration stürmt der

FC Bayern zurück an die Spitze der Bundesliga. Der deutsche

Rekordchampion schickt den gedemütigten und entzauberten Rivalen mit

5:0 nach Hause. Robert Lewandowski (2), Mats Hummels, Javi Martínez

und Serge Gnabry führen den völlig überforderten BVB vor. Kurios:

Trotz der titelreifen Tor-Gala muss Bayern-Trainer Niko Kovac schon

da um seinen Job fürchten.