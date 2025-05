Fort Lauderdale - Für Superstar Lionel Messi wird es wieder nichts mit einem großen Club-Titel auf dem amerikanischen Kontinent. Für den 37 Jahre alten argentinischen Fußball-Weltmeister und seinen Verein Inter Miami ist im Halbfinale des Champions Cups Endstation. Bei dem Pendant zur europäischen Champions League in Nord- und Mittelamerika verlor Miami gegen die Vancouver Whitecaps mit 1:3 (1:0) auch das Rückspiel und verpasste so den Einzug ins Finale. Das Hinspiel hatte Inter im kanadischen Vancouver mit 0:2 verloren.

Miami startete verheißungsvoll in die Aufholjagd. Auf Vorlage von Messi traf Jordi Alba schon in der 9. Minute zum 1:0. Doch die Kanadier drehten in der zweiten Hälfte die Partie. Ein Doppelschlag von Brian White (51.) und Pedro Vite (53.) sowie der dritte Treffer von Sebastian Berhalter (71.) machten Messis Traum vom ersten internationalen Club-Titel mit Inter erneut zunichte. In der vorigen Saison war Miami im Viertelfinale gegen CF Monterrey aus Mexiko ausgeschieden.

Die Vancouver Whitecaps, überlegener Tabellenführer in der Western Conference der Major League Soccer (MLS), stehen erstmals im Finale des Champions Cups. Gegner im Endspiel am 1. Juni ist der Sieger des rein mexikanischen Halbfinales zwischen Cruz Azul und UANL Tigres. Nach dem 1:1 im Hinspiel findet an diesem Freitag die entscheidende Partie statt.