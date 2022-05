Dynamo Dresden plant Trainingslager vor Relegation

Trainer Guerino Capretti (M) und seine Dresdner fahren vor der Relegation in ein Kurz-Trainingslager.

Dresden - Für Dynamo Dresden geht es in der Relegation zur 2. Fußball-Bundesliga gegen den Drittliga-Dritten 1. FC Kaiserslautern um Alles oder Nichts.

„Wir haben jetzt die zwei wichtigsten Spiele der letzten zehn bis fünfzehn Jahre vor uns“, sagte Sport-Geschäftsführer Ralf Becker. Um sich bestmöglich auf das Hinspiel am Freitag (20.30 Uhr/Sky, Sat1) auf dem Betzenberg vorzubereiten, wird sich Dynamo in ein spontan anberaumtes Trainingslager begeben - allerdings nicht direkt in Kaiserslautern.

„Wir haben einen Ort gefunden, wo wir uns niederlassen und unter uns sind. Es war mir wichtig, dass wir unsere Ruhe haben“, sagte SGD-Trainer Guerino Capretti. Trotz zuletzt 17 Spielen ohne Sieg ist Becker davon überzeugt, dass Dynamo in der kommenden Saison erneut in der 2. Liga spielt. „Wir haben eine gute, funktionierende Mannschaft. Daran haben auch die Ergebnisse der letzten Wochen nichts verändert“, sagte Becker.