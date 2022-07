Düsseldorfs Thioune will „Party-Crasher“ sein

Düsseldorf - Daniel Thioune geht mit „unfassbar“ großer Vorfreude in seine erste Saison von Beginn an als Trainer des Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf.

„Wir sind froh, dass die Vorbereitung geschafft ist und es nun um Punkte und nicht mehr nur um Pflaumen geht“, sagte der 47 alte Coach vor dem Auswärtsspiel beim Aufsteiger 1. FC Magdeburg am Samstag (20.30 Uhr).

„Vielleicht können wir in dieser Saison wieder zum Party-Crasher werden. Gerade bei denen, die ambitioniert sind“, fügte Thioune an und spielte dabei ebenso auf das Auftaktduell mit dem letztjährigen Drittligisten an. „Magdeburg hat eine tolle Aufstiegssaison gespielt und gehört zurecht in die 2. Liga. Das Team ist mit einer großen Party gekommen und möchte diese weiterfeiern. Wir wollen das verhindern und an unsere vergangene Spielzeit anknüpfen.“

Thioune hatte die Mannschaft am 22. Spieltag auf dem Abstiegsrelegationsplatz übernommen und auf Rang zehn geführt.

Bei den Düsseldorfern steht der Wechsel von Khaled Narey zum griechischen Erstligisten Paok Saloniki kurz vor dem Abschluss. Thioune muss am Samstag außerdem auf die verletzten Matthias Zimmermann und Nana Ampomah sowie den gesperrten Daniel Ginczek verzichten.