Das war nichts. Die deutsche Abwehr irrlichtert in Bratislava. Das Comeback des Kapitäns im Mittelfeld entfacht nicht die erhoffte Wirkung. Und ein Debüt misslingt auch noch.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in der Einzelkritik

Frust bei Joshua Kimmich (l) und Leon Goretzka nach dem 0:1.

Bratislava (dpa) -

Baumann: Am Teamsenior lag es nicht. Der 35-Jährige parierte gut gegen Sauer (21.), klärte auch mal vorm Strafraum. Im Glück bei Dudas Ecke an den Pfosten (22.). Machtlos bei beiden Gegentoren.

Collins: Nach zwei Stellungsfehlern gegen den flinken Sauer wurde der Frankfurter zum Schwachpunkt. Zur Pause war sein Länderspieldebüt beendet.

Rüdiger: Der Routinier sah ganz, ganz alt aus. Sauer spielte den Real-Verteidiger schwindlig. Hancko entwischte ihm beim 0:1. Und beim 0:2 versetzte ihn Torschütze Strelec.

Tah: Auch er konnte der Abwehr keinen Halt geben. Schimpfte vorm 0:1 mit den Kollegen - und konnte danach die Torvorlage von Strelec nicht verhindern.

Mittelstädt: Der Stuttgarter hatte einige gute Offensivaktionen. Nach der Pause wechselte der Linksfuß für den überforderten Collins auf die rechte Seite.

Kimmich: Sein Comeback im Mittelfeld hatte sich der Kapitän ganz anders vorgestellt. Der erhoffte Stabilitäts-Effekt mit ihm im Zentrum misslang.

Stiller: Die spielerische Klasse des Stuttgarters blitzte nicht auf. Und im Rückwärtsgang ist er kein Wellenbrecher. Nach dem 0:2 ausgewechselt.

Gnabry: Der Münchner arbeitete fleißig mit nach hinten. Verletzte sich früh am linken Arm. Offensiv kamen von ihm keine Impulse und keine Abschlüsse.

Goretzka: Wirkte verloren auf der offensiveren Zehner-Position. Kurz nach der Pause hatte der Münchner das 1:1 auf dem Fuß, schoss aber den Torwart an.

Wirtz: Wie in Liverpool fehlen dem 22-Jährigen aktuell Erfolgserlebnisse - so wie nach einem tollen Dribbling (32.). Sein Ballverlust leitete das 0:1 ein.

Woltemade: In der Slowakei wurde der Jungstar Torschützenkönig bei der U21-EM. Bei der Rückkehr wirkungslos. Vergab eine große Kopfballchance (31.).

Raum: Der Leipziger kam zur Pause als linker Verteidiger. Rannte rauf und runter, konnte aber auch nichts bewirken.

Amiri: Nach dem 0:2 kam der Mainzer ins Spiel. Er rückte auf die Zehner-Position, konnte aber keine Wende einleiten.

Adeyemi: Der Dortmunder Offensivspieler kam für Gnabry (66.). Stach mit seinem Tempo nicht als Joker. Am Ende sah er noch Gelb.