Halle/MTU. Die Hallenser haben am Sonntag dem Gegner aus Bischofswerda überlegene sechs Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 6:0 (3:0) gingen sie vom Platz.

Die Gäste aus Bischofswerda mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball nur zehn Minuten nach Spielbeginn von Johann Weiß ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies brachte den Hallensern eine unverhoffte Führung ein (10.). Die Hallenser legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Niclas Hüttig der Torschütze (17.).

Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Luca Shubitidze im gegnerischen Tor. Jegor Jagupov traf in Minute 42, Ludwig Bölke in Minute 52 und Anxhelo Kurti in Minute 68. Spielstand 5:0 für den VfL Halle 96.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Joel Marks den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 6:0 erweiterte (88.). Damit war der Erfolg der Hallenser entschieden. In Spielminute 90 handelte sich der Bischofswerdaer FV 1 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – Bischofswerdaer FV 1

VfL Halle 96: Schmid – Bölke, Kurti (72. Emmerich), Jagupov, Pessel (78. Rümpler), Oikonomidis (72. Cabral), Hüttig (66. Dierichen), Lubsch, Marks, Haese (66. Racine), Arzumanian

Bischofswerdaer FV 1: Ziesche – Rettig (79. Scholze), Hecker (61. Baudisch), Scharfe, Stopp, Born (46. Bürger), Hofmann, Krautschick (86. Gries), Scheunert, Weiß, Dolla (86. Sobe)

Tore: 1:0 Johann Weiß (10.), 2:0 Niclas Hüttig (17.), 3:0 Jegor Jagupov (42.), 4:0 Ludwig Bölke (52.), 5:0 Anxhelo Kurti (68.), 6:0 Joel Marks (88.); Schiedsrichter: Jonas Marx (Chorin); Assistenten: Tobias Starost, Max Stramke; Zuschauer: 127