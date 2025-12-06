Deutschland startet gegen Curaçao im klimatisierten Stadion von Houston in die WM. Für die nächsten Spiele in Toronto und East Rutherford müssen Fans bis kurz vor Mitternacht wach bleiben.

Washington - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet ihre Gruppenspiele bei der WM 2026 in Houston, Toronto und in der Endspiel-Arena in East Rutherford bei New York. Wie die FIFA bei ihrem zweiten Show-Act am Tag nach der Gruppenauslosung in Washington verkündete, wird die Auftaktpartie der DFB-Elf gegen Curaçao am 14. Juni um 12.00 Ortszeit im Houston-Stadion angepfiffen, also um 19.00 Uhr deutscher Zeit.

Die Arena in Texas hat ein Dach, kann klimatisiert werden, so dass die zu erwartenden hohen Temperaturen kein Problem für Spieler und Fans sein sollten.

Spiele zwei und drei bis kurz vor Mitternacht

Für die nächsten beiden Spiele müssen die Fans bis kurz vor Mitternacht wach bleiben, um bis zum Abpfiff live dabei zu sein. Die zweite Partie am 20. Juni gegen die Elfenbeinküste findet in Toronto in Kanada statt. Anstoß ist um 16.00 Uhr Ortszeit, 22.00 Uhr in Deutschland.

Zum Gruppenfinale geht es an die Ostküste. Im MetLife Stadium, das während der WM den etwas sperrigen Namen New-York-New-Jersey-Stadion trägt, wird am 25. Juni ebenfalls um 16.00 Uhr US-Zeit gespielt, wieder 22.00 Uhr in Deutschland. Dort findet auch das Finale statt, Anpfiff ist am 19. Juli um 15.00 Uhr Ortszeit, also um 21.00 Uhr deutscher Zeit.

Mittagshitze wird vermieden

Für Bundestrainer Julian Nagelsmann und die Nationalspieler bedeuten die späteren Anstoßzeiten aber auch, dass die ganz große Mittagshitze vermieden wird.

Als Gruppensieger würde Deutschland über Foxborough bei Boston, Philadelphia, wieder Foxborough und Arlington bei Dallas zum Finale nach East Rutherford zurückkehren. Als Gruppenzweiter hieße der Turnierweg bis zum Endspiel: Arlington, East Rutherford, Miami Gardens und Atlanta. Dann sind in K.o.-Spielen auch Anstoßzeiten in der deutschen Nacht möglich.