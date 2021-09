DFB-Abschlusstraining ohne Neuer und Müller

Stuttgart - Manuel Neuer hat auch am Abschlusstraining der Fußball-Nationalmannschaft für das WM-Qualifikationsspiel gegen Liechtenstein nicht teilgenommen.

Alle Vorzeichen deuten damit darauf hin, dass ein Einsatz des Kapitäns und Stammtorwarts beim Bundestrainer-Debüt von Hansi Flick am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) nicht möglich ist.

Bei der letzten Übungseinheit vor der Abfahrt nach St. Gallen fehlte am Mittwoch auch Neuers Münchner Club-Kollege Thomas Müller wegen muskulärer Problemen im linken Oberschenkel. Alle anderen 24 Spieler seines Kaders standen Flick im Stuttgarter Gazi-Stadion zur Verfügung.

Der 35 Jahre alte Neuer hatte sich vor gut zwei Wochen im Supercup-Spiel des FC Bayern München gegen Borussia Dortmund (3:1) eine Verletzung am rechten Sprunggelenk zugezogen.

Am Montag hatte Neuer gesagt, dass noch keine Entscheidung über die Einsätze in den drei WM-Qualifikationsspielen gegen Liechtenstein und anschließend am Sonntag gegen Armenien und drei Tage später auf Island getroffen sei. Möglicher Ersatz für Neuer wäre Bernd Leno vom FC Arsenal oder Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt.