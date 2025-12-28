Zum ersten Mal wird der Titelverteidiger beim diesjährigen Afrika Cup ernsthaft gefordert. Kamerun trotzt der Elfenbeinküste ein Remis ab.

Marrakesch - Deutschlands WM-Gegner Elfenbeinküste hat den zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel des Afrika Cups verpasst. Der Titelverteidiger musste sich in Marrakesch gegen Kamerun mit einem 1:1 (0:0) zufriedengeben. Beide Teams führen die Tabelle der Gruppe F mit jeweils vier Punkten an.

Die Führung für die Ivorer erzielte Amad Diallo (51. Minute), der schon beim 1:0-Auftaktsieg gegen Mosambik getroffen hatte. Kamerun fand aber eine schnelle Antwort und glich durch Junior Tchamadeu fünf Minuten später wieder aus.

Kamerun traf zudem zweimal die Latte, einmal durch den Leverkusener Bundesligaprofi Christian Kofane (22.). Bei der Elfenbeinküste kam Yan Diomande von RB Leipzig von Beginn an zum Einsatz.

Elfenbeinküste zweiter WM-Gruppengegner für DFB-Team

Im Vorjahr hatte die Elfenbeinküste beim Heim-Turnier den dritten Kontinental-Titel gewonnen - und das trotz eines Trainer-Wechsels während der Endrunde. Auch bei der diesjährigen Ausgabe in Marokko ist das Team von Trainer Emerse Faé einer der Favoriten auf den Triumph. Letzter Gruppengegner ist am Mittwoch Gabun.

Die Elfenbeinküste trifft bei der Weltmeisterschaft am 20. Juni 2026 im zweiten Vorrundenspiel in Toronto auf die deutsche Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Weitere Teams der Gruppe E sind Ecuador und WM-Debütant Curaçao.