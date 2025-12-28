Mark Zimmermann führte den Halleschen FC in der vergangen Saison auf Platz zwei der Fußball-Regionalliga und holte den Landespokal. Dennoch musste er gehen. Wie er heute über die Entscheidung denkt, warum er noch in Halle ist.

"Ich bin darüber hinweg": Wie Ex-HFC-Trainer Mark Zimmermann über sein Aus bei den Rot-Weißen im Sommer denkt und was er plant

Mark Zimmermann (r.) besuchte zuletzt gemeinsam mit seinem ehemaligen Co-Trainer Benedikt Seipel ein Heimspiel des VfL Halle 96 in der Oberliga.

Halle/MZ. Auf dem Papier ist Mark Zimmermann immer noch Hallenser. Zwar hat er seine Wohnung in der Stadt aufgelöst und seine Sachen eingelagert, der 51-Jährige ist jedoch mit seiner Partnerin weiter in der Stadt gemeldet. Noch. „Sobald ich eine neue Station antrete, melde ich mich um", sagt Zimmermann, für den im Sommer nach nur einem Jahr als Trainer des Halleschen FC das Aus kam.