Eine große Rolle hat Kerem Demirbay in der deutschen Fußball-Auswahl nie gespielt. Rückblickend hätte er eine andere Entscheidung getroffen. Identifizieren kann er sich mit der DFB-Elf nicht mehr.

Berlin - Der frühere Fußball-Nationalspieler Kerem Demirbay hat mit dem DFB-Team abgeschlossen. „Wenn mich der DFB heute für eine WM anfragen würde, würde ich mit großem Respekt sagen: Leute, ich fliege lieber mit meiner Familie in den Urlaub“, sagte der 31-Jährige in einem Spox-Interview. Er könne sich mit der DFB-Elf „nicht mehr identifizieren“.

Demirbay hatte unter anderem für die TSG 1899 Hoffenheim und Bayer Leverkusen in der Bundesliga gespielt, ehe er 2023 zu Galatasaray Istanbul wechselte. Obwohl Demirbay in Deutschland geboren wurde und dem Land sehr dankbar sei, „bin ich jetzt in der Türkei zuhause und möchte hier nicht mehr weg. Sobald ich meinen Fuß auf türkische Erde setze, fühle ich mich zuhause“, erklärte der Mittelfeldspieler.

Falsche Entscheidung getroffen?

Für den Deutschen Fußball-Bund (DFB) bestritt er 2017 zwei Länderspiele, nachdem er sich gegen eine Auswahlkarriere für die Türkei entschieden hatte. „Natürlich habe ich mir gewünscht, öfter für Deutschland zu spielen. Wenn ich jetzt aber erlebe, wie es ist, in einem türkischen Stadion zu spielen, wie sehr die Fans einen pushen, dann hätte ich mich mit diesen Erfahrungswerten vielleicht anders entschieden“, sagte Demirbay. „Die Emotionen, die ich hier erlebe, sind noch einmal ganz anders und besonders.“

Einen Wechsel zurück nach Deutschland wird es wohl nicht mehr geben. Demirbay bestätigte, dass Werder Bremen Interesse hatte. „Ich werde Galatasaray aber auf keinen Fall verlassen. Ein Wechsel ist für mich ausgeschlossen“, sagte Demirbay, der so eine Entscheidung jetzt nur noch in Rücksprache mit seiner Familie treffen würde.