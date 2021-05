Das ist das EM-Aufgebot der Telekom

Bonn - Mit sechs Kommentatoren um Marco Hagemann und Wolff Fuss geht die Telekom in ihre Berichterstattung von der Fußball-Europameisterschaft. Über das Angebot „MagentaTV“ zeigt das Telekommunikationsunternehmen alle 51 Spiele live, davon zehn exklusiv. Weitere EM-Reporter sind Jan Platte, Markus Höhner, Christian Straßburger und Benni Zander, wie die Telekom am Dienstag bekanntgab.

Als Moderatoren sind unter anderen Johannes B. Kerner und Sascha Bandermann im Einsatz. Anett Sattler meldet sich aus dem Quartier der deutschen Nationalmannschaft. Zu den Experten gehören Michael Ballack, Fredi Bobic und Manuel Baum.

Die Telekom hatte sich Oktober 2019 überraschend die kompletten Medienrechte für die EM in Deutschland von der Europäischen Fußball-Union UEFA gesichert. In einem umfangreichen Vertragswerk teilte sie diese Rechte mit ARD und ZDF und erhielt im Gegenzug unter anderem Sendelizenzen für alle EM-Begegnungen in diesem Jahr. (dpa)