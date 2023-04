Bielefeld - Fortuna Düsseldorf hat im Aufstiegskampf in der 2. Fußball-Bundesliga den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen.

Am Ostersonntag kam die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune im Spiel bei Arminia Bielefeld nicht über ein 2:2 (0:1) hinaus und verpasste die Chance, den Anschluss zum Relegationsrang drei herzustellen. Bielefeld wahrte die Distanz zur Abstiegszone und blieb im vierten Spiel unter Trainer Uwe Koschinat ohne Niederlage.

Eine Woche nach dem 2:2 gegen den Hamburger SV setzte Düsseldorf auch in Bielefeld vor 23.433 Zuschauern direkt klare Offensivakzente. Die Gäste erspielten sich bereits in der ersten Halbzeit eine Menge Torchancen. André Hoffmann (4. Minute) traf per Kopf aber nur den Pfosten, Ao Tanaka (35.) schoss später an die Latte. Die Hausherren agierten zunächst effektiver. Im Anschluss an einen Einwurf war Arminia-Torjäger Fabian Klos (20.) zum 1:0 für Bielefeld erfolgreich.

Nach der Pause blieb die Fortuna zunächst die agilere Mannschaft und wurde belohnt. Emmanuel Iyoha (49.) und Felix Klaus (60.) drehten mit ihren Treffern den Rückstand. Doch Bielefeld steckte nicht auf und sicherte sich durch das Tor von Bryan Lasme (84.) zum Endstand den Punktgewinn.

Überschattet wurde die Partie von der Explosion eines Böllers, die sich in der 13. Minute neben Arminia-Torwart Martin Fraisl ereignete. Der 29 Jahre alte Keeper hielt sich im direkten Anschluss das Ohr, konnte nach einer kurzen Behandlungspause aber weiterspielen. Der Böller war mit einem lauten Knall explodiert, Fraisl hielt sich zu diesem Zeitpunkt vor dem Düsseldorfer Fanblock auf.