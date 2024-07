Brasília - In Brasilien wird künftig ein nationaler „König-Pelé-Tag“ gefeiert. Präsident Luiz Inácio Lula da Silva unterzeichnete ein entsprechendes Gesetz, das den Tag auf den 19. November festlegt - dem Tag, als der Fußballstar 1969 das 1.000 Tor seiner Karriere erzielte. „Edson Arantes do Nascimento, oder Pelé, bekannt als der "König des Fußballs", ist einer der größten Sportler aller Zeiten und eine Ikone des Weltsports“, schrieb die Regierung in einer Mitteilung.

Das vom Präsidenten unterzeichnete Gesetz ziele darauf ab, die kulturellen und sportlichen Beziehungen sowohl innerhalb Brasiliens als auch international zu stärken, hieß es. Es rege auch die Gesellschaft dazu an, den Sport und seine emblematischen Persönlichkeiten zu schätzen.

„Spieler des 20. Jahrhunderts“

Pelé prägte den Fußball wie kaum ein anderer und war schon zu Lebzeiten eine Legende. Der Weltverband FIFA hatte den Brasilianer - ebenso wie den Argentinier Diego Maradona - zum „Spieler des 20. Jahrhunderts“ gekürt. In 92 Länderspielen kam Pelé auf 77 Treffer für die brasilianische Nationalmannschaft.

Pelé war am 29. Dezember 2022 im Alter von 82 Jahren an Krebs gestorben. Nach einer dreitägigen Staatstrauer und einer 24-stündigen Totenwache im Stadion seines langjährigen Vereins FC Santos wurde der dreimalige Weltmeister am 3. Januar 2023 beigesetzt. Zuvor war der Sarg auf dem Dach eines Feuerwehrautos aufgebahrt und durch die Straßen von Santos gefahren worden. Erst kürzlich ist auch die Mutter der Fußball-Legende, Celeste Arantes do Nascimento, im Alter von 101 Jahren gestorben.