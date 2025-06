WM-Qualifikation in Südamerika

Brasilien hat durch einen Sieg im zweiten Pflichtspiel unter Trainer Carlo Ancelotti die direkte Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 perfekt gemacht. Nach dem 1:0-Erfolg gegen Paraguay hat sich die Seleção zwei Spieltage vor Schluss auf Rang 3 der südamerikanischen WM-Qualifikations-Tabelle geschoben. Damit ist Brasilien nicht mehr von einem der ersten sechs Plätze zu verdrängen, die zur direkten Teilnahme berechtigen. Die siebtplatzierte Mannschaft muss in die Relegation.

Nach dem mageren 0:0 gegen Ecuador im letzten Spiel hatte Ancelotti mehr Offensivdrang für die kommenden Partien angekündigt – und die Seleção lieferte in der Neo Química Arena in der brasilianischen Metropole São Paulo. Von Beginn an wurde Paraguay stark unter Druck gesetzt.

Kurz vor der Pause brachte Vinícius Júnior Brasilien nach einer Flanke von Matheus Cunha im Strafraum mit 1:0 in Führung - es war der einzige Treffer des Abends und zugleich der erste unter dem neuen Nationaltrainer. Der Real-Madrid-Profi traf damit ausgerechnet unter jenem Coach, der ihn in Madrid geformt hatte und am Spieltag seinen 66. Geburtstag feierte.

„Ich bin sehr glücklich über dieses Ergebnis, es war notwendig, zu Hause zu gewinnen, auch für unsere Fans“, sagte der Torschütze nach Abpfiff. „Jetzt hat der Trainer mehr Zeit zu arbeiten, um zu sehen, was wir verbessern können.“

Auch Ecuador für WM qualifiziert

Neben Brasilien und den bereits zuvor qualifizierten Argentiniern hat auch Ecuador nach einem 0:0 gegen Peru das Ticket für die WM 2026 gelöst. Im September stehen die letzten zwei Qualifikationsspiele an: Brasilien spielt dann gegen Chile und trifft zum Abschluss auf Bolivien.