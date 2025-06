So ist der Stand der Ermittlungen der Polizei und Staatsanwaltschaften nach den Randalen von HFC-Chaoten in Jena

Halle/MZ. Die Schande von Jena hat Konsequenzen für den Halleschen FC. 18.700 Euro Strafe muss der Verein an den Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV) zahlen, weil Chaoten in den eigenen Fanreihen während des Regionalligaspiels bei Carl Zeiss Jena am 4. April randaliert hatten. Den Urteilsspruch des NOFV-Sportgerichts gab der HFC am Donnerstag bekannt und erklärte zugleich, das Strafmaß zu akzeptieren. Man wolle den Fokus „auf Aufarbeitung und Prävention legen“, heißt es.