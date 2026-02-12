Thomas Tuchel trainiert die Three Lions seit gut einem Jahr. Nach der WM im Sommer soll es weitergehen mit ihm als Nationaltrainer. In zwei Jahren steht die Heim-EM an.

Burton-on-Trent - Thomas Tuchel soll einem Bericht der britischen Zeitung „Times“ zufolge einen neuen Vertrag als Trainer der englischen Fußball-Nationalmannschaft unterschreiben. Das neue Arbeitspapier des 52 Jahre alten ehemaligen Bundesliga-Coaches soll demnach dann bis zur EM 2028 gültig sein, die in England, Schottland, Irland und Wales stattfinden wird.

Eine Quelle nannte die Zeitung nicht. Tuchels aktueller Vertrag soll nach der WM in diesem Sommer auslaufen. Er trainiert die englische Nationalmannschaft seit Januar vergangenen Jahres. Die Three Lions treffen in der Gruppenphase der WM in den USA, Kanada und Mexiko auf Kroatien, Ghana und Panama.