Barcelona - Der FC Barcelona soll einem Medienbericht zufolge nur noch wenige Details bei der angestrebten Vertragsverlängerung mit Teenager-Superstar Lamine Yamal zu klären haben. Ansonsten sei die Einigung zwischen Barça und dem Umfeld des 17-Jährigen, der von seinem Agenten Jorge Mendes vertreten werde, so gut wie abgeschlossen. Das berichtete die Sendung „La Posesión“ auf der Webseite der Zeitung „Sport“ vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League der Katalanen bei Inter Mailand heute Abend (21.00 Uhr/Amazon Prime/Hinspiel 3:3).

Langzeitverträge in Spanien erst ab 18 Jahren erlaubt

Demzufolge soll Yamal einen neuen Vertrag über eine Laufzeit von fünf Jahren unterzeichnen. Allerdings ist dies erst ab 18 Jahren möglich. In Spanien dürfen Nachwuchsfußballer unter 18 Jahren Verträge über maximal drei Jahre abschließen.

„Der Verein hat die Absicht, den Wechsel in naher Zukunft offiziell bekannt zu geben“, sobald Yamal seinen 18. Geburtstag gefeiert hat. Das ist am 13. Juli der Fall. Sein derzeitiger Vertrag ist noch bis Ende Juni nächsten Jahres gültig.

Bereits im September vergangenen Jahres hatte das Sportblatt „Marca“ über den Plan des FC Barcelona berichtet, das Ausnahmetalent zum 18. Geburtstag mit einem „Super-Vertrag“ auszustatten.

„Mit 17 Jahren ist er bereits eine feste Größe im Weltfußball“

Yamal gab im April 2023 im Alter von 15 Jahren und 291 Tagen gegen Real Betis sein Debüt in der ersten Mannschaft der Katalanen - jünger war keiner in der Geschichte des FC Barcelona. „Mit 17 Jahren ist er bereits eine feste Größe im Weltfußball“, schreibt die UEFA in einem Bericht zu den Rekorden und Bestmarken des Teenagers, der auch maßgeblichen Anteil am EM-Titel von Spanien im vergangenen Jahr in Deutschland gehabt hatte.