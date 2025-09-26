Der FC Barcelona ist stolz auf Lamine Yamal und Aitana Bonmatí. Beiden Superstars widmet der Club ein Sondertrikot - für das die Fans aber tief in die Tasche greifen müssen.

Barcelona - Der FC Barcelona bietet nach Lamine Yamals zweitem Platz bei der prestigeträchtigen Ballon-d'Or-Wahl ein Sondertrikot des Superstars an. Auch zu Ehren von Aitana Bonmatí, die bei den Frauen zum dritten Mal in Folge den Goldenen Ball für die beste Spielerin gewann, verkauft Barça über seinen Online-Shop ein Sondertrikot.

Bei den Jerseys sind die Namen Lamine Yamal und Aitana sowie die Nummern in einer goldfarbenen und veränderten Schriftart dargestellt. Für die Anschaffung müssen die Fans aber tief in die Tasche greifen: Aktuell kostet die Ballon-d'Or-Version jeweils 299,99 Euro. Das normale Heimtrikot des spanischen Meisters mit Yamals Namen und der Nummer 10 ist dagegen für 134,99 Euro erhältlich.

Nur einer bekam mehr Stimmen

Der 18-jährige Yamal musste sich bei der Ballon-d'Or-Wahl nur dem französischen Champions-League-Gewinner Ousmane Dembélé von Paris Saint-Germain geschlagen geben.

Die Auszeichnung ist eine Journalistenwahl. Der Preis, der von der Zeitschrift „France Football“ zusammen mit der europäischen Fußball-Union UEFA vergeben wird, existiert seit 1956 und galt lange nur als Auszeichnung für Europas Fußballer des Jahres. Parallel dazu ehrt der Weltverband FIFA seit 1991 den Weltfußballer. Zwischen 2010 und 2015 war die FIFA eine Kooperation mit der Amaury-Gruppe eingegangen, zu der „France Football“ gehört.