Real Madrid kann auch in der Champions League seine Negativserie nicht stoppen. Für Trainer Xabi Alonso kann das schwere Folgen haben. Der FC Arsenal scheint in der Königsklasse unschlagbar zu sein.

Madrid - Erling Haaland hat Real Madrid noch tiefer in die Krise geschossen und die Sorgen des ohnehin in der Kritik stehenden Trainers Xabi Alonso weiter vergrößert. Der norwegische Superstar sorgte per Foulelfmeter für das 1:2 (1:2) der Königlichen gegen Manchester City. Mit nur zwei Siegen aus den vergangenen sechs Pflichtspielen droht dem ehemaligen Meistercoach von Bayer Leverkusen nach nur knapp einem halben Jahr beim spanischen Topclub das schnelle Aus.

Ohne den auf der Bank sitzenden Kylian Mbappé traf der Brasilianer Rodrygo zur verdienten 1:0-Führung für Real (28. Minute). Real drückte auf den zweiten Treffer, doch City reagierte. Nico O’Reilly erzielte den Ausgleich (35.), Haaland drehte nach einem verwandelten Foulelfmeter das Match endgültig (43.). Zuvor wurde der Norweger von Antonio Rüdiger im Strafraum festgehalten. Manchester City von Trainer Pep Guardiola kletterte in der Tabelle auf Rang vier, Real fiel auf Platz sieben zurück.

Tabellenführer FC Arsenal eilt weiter von Sieg zu Sieg. Durch das 3:0 (1:0) beim belgischen Topclub FC Brügge holte sich die Mannschaft von Trainer Mikel Arteta den sechsten Erfolg im sechsten Match. Zweimal Noni Madueke (25./47.) und Gabriel Martinelli (56.) trafen für den einzigen Bezwinger von Bayern München in dieser Saison. Das Team aus Nord-London bezwang am vergangenen Spieltag den Bundesliga-Rekordmeister mit 3:1.

Champion Paris trifft nur die Latte

Titelverteidiger Paris Saint-Germain kam bei Athletic Bilbao nicht über ein 0:0 hinaus. Bradley Barcola besaß in der 65. Minute die beste Chance für Paris: Sein Schuss ging an Latte. Die Mannschaft aus der französischen Hauptstadt ist als Tabellendritter auf Kurs Achtelfinale.

Neapel bangt um K.o.-Runde

Während Juventus Turin mit einem 2:0 (0:0) gegen den zypriotischen Club Pafos FC wichtige Punkte im Kampf um die K.o.-Runde holte, kommt die SSC Neapel weiter nicht in Schwung. Durch das 0:2 (0:1) bei Startrainer José Mourinho und Benfica Lissabon muss der italienische Meister als Tabellen-23. sogar um das Erreichen der Playoff-Ränge bangen.