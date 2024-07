Marseille - In Linksverteidigerin Sarai Linder haben die deutschen Fußballerinnen den ersten Ausfall bei den Olympischen Spielen zu verkraften. Die 24-Jährige vom VfL Wolfsburg kann im zweiten Gruppenspiel gegen die USA am Sonntag (21.00 Uhr/ZDF und Eurosport) in Marseille wegen einer Erkältung nicht auflaufen. Linder wird ausgerechnet durch die in den USA spielende Felicitas Rauch ersetzt, die bisher nur auf Abruf dabei war. Die formale Bestätigung durch die FIFA für den Wechsel fehlt nach DFB-Angaben noch.

„Sie ist krankgeschrieben. Wir haben sie im Moment rausnehmen müssen und werden einen Wechsel vornehmen. Sie wird die nächsten ein, zwei Tage ausfallen“, sagte Bundestrainer Horst Hrubesch vor dem Abschlusstraining über Linder. Das FIFA-Reglement erlaubt, dass bei entsprechenden medizinischen Nachweisen eine Spielerin vorübergehend oder für den Rest nachnominiert werden kann.

Ersatz Felicitas Rauch bringt USA-Erfahrung mit

Die 44-malige Nationalspielerin Rauch rückt damit in den 18er-Kader auf. Die 28-Jährige, die im Januar von Wolfsburg zu North Carolina Courage gewechselt war, trainiert wie die drei anderen auf Abruf nominierten Spielerinnen ohnehin in Hrubeschs Team mit. „Da muss man abwarten, wie sich das mit der Erkältung entwickelt“, sagte Hrubesch auf die Frage, ob die Ex-Hoffenheimerin Linder möglicherweise während des Turniers zurückkehren werde.