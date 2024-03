Brachte Düsseldorf in Osnabrück in Führung: Christos Tzolis.

Osnabrück - Fortuna Düsseldorf hat im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga überzeugend vorgelegt. Der Pokal-Halbfinalist gewann mit 4:0 (1:0) beim Tabellenletzten VfL Osnabrück und verdrängte den Hamburger SV dadurch vorerst vom Relegationsplatz.

Der Grieche Christos Tzolis schoss in der 35. Minute sein sechstes Tor in den vergangenen fünf Zweitligaspielen und seinen 15. Saisontreffer insgesamt. Takashi Uchino (60.), Marlon Mustapha (72.) und Ao Tanaka (88.) legten in der zweiten Halbzeit drei weitere Tore nach. Sie bescherten dem Düsseldorfer Trainer Daniel Thioune damit eine erfolgreiche Rückkehr an die Bremer Brücke. Der 49-Jährige war insgesamt 13 Jahre als Spieler, Jugend- und Chefcoach des VfL aktiv.

Die Fortuna spielte sehr abgeklärt, sehr souverän und hatte von Beginn an die besseren Chancen. Allein Mustapha vergab zunächst drei davon (3./16./30.). Von den Osnabrückern kam in der Offensive zu wenig. Spielerisch war der Aufstiegskandidat aus Düsseldorf klar besser.