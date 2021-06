DFB stellt brisanten Antrag 3. Liga: DFB stellt Antrag auf neutrale Spielorte - HFC und FCM vor Umzug?

Frankfurt (Main) - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) macht in Sachen Neustart der 3. Liga weiter ernst. Auch für das Problem, dass in den Bundesländern Sachsen-Anhalt und Thüringen aktuell der Trainings- und Spielbetrieb untersagt ist, hat der Verband offenbar eine Lösung gefunden: Die betroffenen Partien sollen an neutralen Spielorten ausgetragen ...