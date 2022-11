24 Stunden in Physiotherapie: Neymar glaubt an WM-Comeback

Al-Rajjan - Brasiliens Fußball-Superstar Neymar glaubt nach Angaben seines Teamkollegen Marquinhos fest an sein Comeback bei der WM in Katar. „Er ist sehr fokussiert, er schläft in der Physiotherapie und lässt sich 24 Stunden am Tag behandeln“, sagte der Verteidiger von Paris Saint-Germain am Sonntag. „Das zeigt, wie sehr er zurückkehren will. Wir wissen nicht, wann das sein wird, aber wir hoffen, dass es so schnell wie möglich passiert.“ Wegen einer Bänderverletzung am Sprunggelenk wird der Angreifer das nächste Vorrundenspiel der Brasilianer am Montag (17.00 Uhr/ARD und Magenta TV) gegen die Schweiz aber sicher verpassen.

Rechtsverteidiger Danilo fällt wegen einer ähnlichen Blessur ebenfalls aus. Wie er die beiden Stammkräfte gegen die Schweizer ersetzen will, ließ Nationaltrainer Tite offen. Er verriet nur, dass Danilo entweder durch Routinier Dani Alves oder Éder Militão ersetzt wird. „Ich bin sehr entspannt“, sagte der 61-Jährige mit Blick auf seine große Personalauswahl.