Saarbrücken - Der 1. FC Saarbrücken hat sich am letzten Spieltag der 3. Fußball-Liga noch Rang drei und damit die Chance auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga gesichert. Die Saarländer gewannen ihr Heimspiel gegen Borussia Dortmund II mit 2:1 (0:1) und profitierten von der Niederlage des FC Energie Cottbus beim 1:4 (1:1) gegen den FC Ingolstadt. Gleichzeitig schickte Saarbrücken die Dortmunder Reserve in die Regionalliga. Als Trostpreis bleibt für Cottbus Rang vier und damit die direkte Qualifikation für den DFB-Pokal in der nächsten Saison.

Gegen wen der FCS die Zweitliga-Relegation spielen muss, entscheidet sich erst am Sonntag. Kandidaten auf den drittletzten Rang sind Eintracht Braunschweig, Preußen Münster und die SpVgg Greuther Fürth.

Als direkte Zweitliga-Aufsteiger standen zuvor bereits DFB-Pokalfinalist Arminia Bielefeld und Dynamo Dresden fest. Den Meistertitel der 3. Liga sicherte sich die Arminia mit einem 1:0 (0:0) gegen den SV Waldhof Mannheim.