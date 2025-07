DFL setzt Bundesliga-Start an: Hamburger Derby am Freitag

Frankfurt/Main - Der Hamburger SV steht bei seiner Rückkehr in die Fußball-Bundesliga schnell im Rampenlicht. Das Derby gegen den FC St. Pauli wird am zweiten Spieltag als Freitagabendspiel (29. August, 20.30 Uhr) ausgetragen, wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Mittag mit der Ansetzung der ersten fünf Spieltage mitteilte. Am dritten Spieltag gastiert der HSV am Samstagabend (13. September, 18.30 Uhr) bei Titelverteidiger FC Bayern München.

Am ersten Spieltag ist der FC St. Pauli gegen Borussia Dortmund das Topspiel am Samstag (23. August) um 18.30 Uhr. In den folgenden Wochen wurden der FC Augsburg gegen den FC Bayern München (30. August), RB Leipzig gegen den 1. FC Köln (20. September) sowie Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt (27. September) an dem begehrten Termin angesetzt.

Bayern nur einmal am Samstagnachmittag

Die Bayern von Trainer Vincent Kompany spielen an den ersten fünf Spieltagen je zweimal am Freitag- und zweimal am Samstagabend. Die einzige Partie am Samstag um 15.30 Uhr ist das Gastspiel bei der TSG Hoffenheim am 20. September. Dass die Münchner gegen RB Leipzig am 22. August die neue Bundesliga-Spielzeit eröffnen, stand schon seit Ende Juni fest.