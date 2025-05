Einen 3:2 (1:1)-Heimsieg gegen die SG Rot-Weiß Thalheim heimste der VfB Merseburg am 29. Spieltag der Fußball-Verbandsliga ein.

Merseburg/MTU. Der VfB Merseburg und die SG Rot-Weiß Thalheim haben sich am Sonntag in einem packenden Match gemessen und trennten sich 3:2 (1:1). Schiri Andreas Pak (Magdeburg) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt zwölf Karten inklusive eines Platzverweises kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Tim Knerler (VfB Merseburg) netzte 22 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Luca Finn Prielipp den Ball ins Netz.

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Ernest Piotr Slupski/Thalheim (57.), gefolgt von Bohdan Brovii (VfB Merseburg) in Minute 63. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 04.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 29

In Minute 70 fiel der finale Treffer der Partie. 25 Minuten nach der Pause gelang es Maximilian Roß, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Merseburger Team den Sieg zu bescheren (70.).

Aufstellung und Statistik: VfB Merseburg – SG Rot-Weiß Thalheim

VfB Merseburg: Bartz – Knerler (56. Brovii), Agwu (46. Frühauf), Taubert, Dähne (46. Erovic), Mittler, Friedrich, Bierschenk (90. Kretz), Roß, Bellair, Arndt (74. Pronichkin)

SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – Shtohryn, Trojandt (57. Petrov), Prielipp, Stashenko, Lytvyn, Slupski, Mrozik (75. Rekas), Seniura, Sonco (71. Pfeifer), Kuras

Tore: 1:0 Tim Knerler (22.), 1:1 Luca Finn Prielipp (44.), 1:2 Ernest Piotr Slupski (57.), 2:2 Bohdan Brovii (63.), 3:2 Maximilian Roß (70.); Schiedsrichter: Andreas Pak (Magdeburg); Assistenten: Laurenz Werner, Maximilian Soppa; Zuschauer: 123