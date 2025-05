Der VfB 1906 Sangerhausen sicherte sich am 29. Spieltag der Fußball-Verbandsliga einen 2:1 (0:0)-Heimsieg gegen den SV 1890 Westerhausen.

Sangerhausen/MTU. In einer überraschenden Kehrtwende hat der VfB 1906 Sangerhausen nach einem deutlichen Rückstand den SV 1890 Westerhausen mit einem 2:1 (0:0) bezwungen.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Cedrik Staat (SV 1890 Westerhausen) netzte in der 8. Minute der zweiten Halbzeit (53.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Westerhausener konterten nur kurze Zeit später. Diesmal war Max Worch der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (56.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 02.05.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 29

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Energie aufs Feld zu bringen. Niklas Kern ersetzte Fabian Stix und Robert Knopp kam rein für Gabriel Edgar Schneider. Auf der Gastseite sprangen Andrej Weickert für Vitor Luis Dantas Caldas und Emanuel Demirovic für Erik Brahmann ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Am Ende der Partie sollte es dem VfB 1906 Sangerhausen noch einmal gelingen: Das Spiel war schon fünf Minuten in der Nachspielzeit, als Janek Hetke den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Sangerhausen sicherte (90.+5). Der VfB 1906 Sangerhausen sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SV 1890 Westerhausen

VfB 1906 Sangerhausen: Busch – Wagenhaus, Hildebrandt, Husung, Schneider (60. Knopp), Stix (57. Kern), Hennig (46. Gängel), Sonnenberg, Weick (90. Schulz), Worch, Olbricht (85. Hetke)

SV 1890 Westerhausen: Klötzer – Brahmann (67. Demirovic), Ribeiro De Oliveira, Dantas Caldas (67. Weickert), Rathsack, Stridde, Köhler, Vieira Francisco (52. Weickert), Vunda Andre (46. Neumann), Staat (74. Eckert), Pandyal

Tore: 0:1 Cedrik Staat (53.), 1:1 Max Worch (56.), 2:1 Janek Hetke (90.+5); Schiedsrichter: Christopher Bethke (Burg); Assistenten: Silvio Rüdiger, Marvin Marmulla; Zuschauer: 138