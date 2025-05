Manchester - Star-Coach Pep Guardiola will sich nach seiner Ära bei Manchester City eine Auszeit nehmen. Wann das sein wird, ließ er allerdings offen. „Wenn meine Zeit hier beendet ist. In einem Jahr, in zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahren“, sagte er beim Sender Sky Sports in seiner typischen Art und lachte dabei.

In einem Interview des Senders ESPN hatte er zuvor betont, dass er nach seinem Vertrag bei City eine Pause machen werde. Aktuell ist sein Arbeitspapier noch bis zum 30. Juni 2027 gültig.

Woran sich die Menschen bei ihm erinnern sollen

Es wäre nicht die erste längere Pause von Guardiola: Der Spanier hatte auch nach seiner ebenfalls überaus erfolgreichen Zeit beim FC Barcelona - unter anderem drei nationale Meisterschaften und zwei Champions-League-Titel - ab Mitte 2012 eine Auszeit genommen. Ein Jahr später hatte er den Cheftrainer-Posten beim FC Bayern für drei Spielzeiten übernommen. Bei Manchester City arbeitet er seit Juli 2016.

Wie sich die Leute einmal an ihn als Trainer erinnern sollen, wisse er nicht, sagte Guardiola. Er glaube, dass die Fans von Barcelona, den Bayern und Manchester City mit Spaß seine Mannschaften hätten spielen sehen. „Wenn wir sterben, weinen unsere Familien zwei oder drei Tage lang, und dann ist es vorbei - man ist vergessen. In den Karrieren von Trainern gibt es gute und schlechte, wichtig ist, dass die guten länger in Erinnerung bleiben.“

Ungewohnte Probleme in dieser Saison

In dieser Spielzeit lief es für den Star-Coach ungewohnt schlecht. Im Titelrennen gegen den mittlerweile schon als Meister feststehenden Rivalen FC Liverpool war Manchester City chancenlos. Auch in der Champions League schied Guardiola mit seiner Mannschaft vorzeitig aus. Durch den 1:0-Sieg am Freitagabend daheim gegen die Wolverhampton Wanderers stärkte Manchester City immerhin die Chancen auf den Einzug in die Königsklasse.