Einen 2:1 (1:0)-Heimerfolg gegen den BSV Halle-Ammendorf heimste die SV Fortuna Magdeburg am 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga ein.

Magdeburg/MTU. Nach einem aufregenden Spiel haben sich die SV Fortuna Magdeburg und der BSV Halle-Ammendorf am Samstag 2:1 (1:0) getrennt.

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Joshua Jörg Karl Dieter Steinbach das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (8.). Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der BSV Halle-Ammendorf steckte einmal Gelb ein (22.). Die SV Fortuna Magdeburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Dirk Hannemann. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Hallenser revanchieren: In Minute 63 wurde das Gegentor durch Janne Hartmann erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 15

Am Ende des Duells sollte es der SV Fortuna Magdeburg noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Pierre Stephan Gnaka den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Magdeburg sicherte (90.+2). Die SV Fortuna Magdeburg sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – BSV Halle-Ammendorf

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Lange, Schüler (46. Gnaka), Weidemeier, D. Halilaj (77. Riemann), Thomas, Megel, Kauka, A. Halilaj (46. Domitz), Thon (81. Maarouf), Steinbach (63. Gerstner)

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Schubert (74. Saul), Schuster (38. Pälchen), Kunze, Klarner, Niesel, Hotopp (81. Kusat), Schmitz, Kowalski, Dabel, Hartmann (72. Bergmann)

Tore: 1:0 Joshua Jörg Karl Dieter Steinbach (8.), 1:1 Janne Hartmann (63.), 2:1 Pierre Stephan Gnaka (90.+2); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Benedict Ohrdorf, Dirk Reider; Zuschauer: 45