Havelberg/MTU. Der SSV Havelwinkel Warnau und der Haldensleber SC haben sich am Sonntag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 3:2 (0:0).

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Kenneth Hebekerl (Haldensleber SC) netzte dann spät in Spielminute 75 ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Haldensleber konterten rasch mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Finn Knuth der Torschütze (82.).

1:1 Ausgleich im Spiel SSV Havelwinkel Warnau gegen Haldensleber SC – 82. Minute

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Jeffrey Kniestedt/Havelwinkel Warnau (90.+3.), gefolgt von Max Stadler (Haldensleber SC) in Minute 90.+6. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Havelberg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

Schon -1 Spielminuten darauf konnte Max Stadler (Haldensleber) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.+6). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Der SSV Havelwinkel Warnau rutschte dennoch auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SSV Havelwinkel Warnau – Haldensleber SC

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Bradburn (81. Kniestedt), Krause, Schulz, Cembala, Hutyra (89. Brömme), Hilgenfeld, Büchner, Neumann (65. Knuth), Winning, Heinrich

Haldensleber SC: Switala – Mäde, Schunaew (60. Zimmermann), Stadler, Von Ameln (90. Bögelsack), Ebel (62. Wille), Ebel, Hevekerl (61. Bogdiazh), Bögelsack (74. Hebekerl), Thieke, Sengewald

Tore: 0:1 Kenneth Hebekerl (75.), 1:1 Finn Knuth (82.), 2:1 Jeffrey Kniestedt (90.+3), 2:2 Max Stadler (90.+6), 3:2 Jeffrey Kniestedt (90.+7); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Nils Pilz, Daniel Feist; Zuschauer: 212