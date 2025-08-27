Christina Honsel stellt im Hochsprung beim Diamond-League-Finale in Zürich erneut ihre gute Form unter Beweis. Für das Podest reicht es in einem hochklassigen Wettbewerb dieses Mal aber nicht.

Zürich - Hochspringerin Christina Honsel hat am ersten Tag des Diamond-League-Finals in Zürich trotz einer ordentlichen Leistung das Podium verpasst. Die deutsche Meisterin scheiterte dreimal an der magischen Marke von 2,00 Metern und musste sich mit 1,97 Meter und Platz fünf begnügen.

„Ich bin trotzdem zufrieden mit 1,97 Meter“, sagte Honsel im ZDF. Sie reise mit einem „sehr positiven Gefühl“ zu den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio, die vom 13. bis 21. September stattfinden. Honsel hatte vor knapp zweieinhalb Wochen für Aufsehen gesorgt, als sie bei einem kleineren Event in Heilbronn erstmals in ihrer Karriere 2,00 Meter übersprang. Zudem siegte sie in der vergangenen Woche beim Diamond-League-Meeting in Lausanne.

Australierin Olyslagers gewinnt hochklassigen Wettbewerb

In Zürich sicherte sich in einem hochklassigen Wettbewerb die Australierin Nicola Olyslagers mit 2,04 Metern den Sieg. Die 28-Jährige verbesserte damit ihren eigenen Ozeanienrekord um einen Zentimeter. Zweite wurde Paris-Olympiasiegerin Jaroslawa Mahutschich aus der Ukraine (2,02 Meter) vor der Britin Morgan Lake, die mit 2,00 Metern einen Landesrekord aufstellte.

Stabhochsprung-Weltrekordhalter Armand Duplantis aus Schweden holte sich in der Schweiz zwar den Sieg, blieb mit 6,00 Metern aber 29 Zentimeter unter seiner vor wenigen Wochen aufgestellten Bestmarke. Im Kugelstoßen der Frauen gewann die Kanadierin Sarah Mitton (20,67 Meter) in Abwesenheit von Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye. Die 26-Jährige aus Mannheim hatte sich nicht für das Diamond-League-Finale qualifizieren können.

Mihambo und Weber sind am Donnerstag an der Reihe

Das Leichtathletik-Event in der Schweiz ist das letzte große Kräftemessen vor der WM in Japan. Während am ersten Tag auf dem Zürcher Sechseläutenplatz der volle Fokus auf technischen Disziplinen lag, geht es am Donnerstag im Stadion Letzigrund weiter. Mit dabei sind dann unter anderem auch Weitsprung-Star Malaika Mihambo und Speerwurf-Ass Julian Weber.