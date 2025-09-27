Am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga glückte dem SSC Weißenfels ein 2:1 (2:0)-Heimsieg über den BSV Halle-Ammendorf.

Weißenfels/MTU. Die 101 Besucher des Stadtstadions haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Weißenfelser schlugen das Team aus Halle-Ammendorf mit 2:1 (2:0) knapp.

Gleich nach dem Anstoß schoss Timm Koch das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (1.). Die Weißenfelser waren aber noch nicht fertig: In Minute 22 wurde das zweite Tor durch Andrii Zozulia erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

22. Minute: SSC Weißenfels liegt mit 2:0 vorne

34 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Pascal Pannier (Halle-Ammendorf) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Halle-Ammendorf erzielen (79.). Der SSC Weißenfels sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – BSV Halle-Ammendorf

SSC Weißenfels: Lohmann – T. Koch, Dierichen (46. Necke), Zozulia (77. Lehmann), Raßmann, Purrucker (87. Schneider), Schumann, Zerbe, P. Koch (73. Hafkesbrink), Luib (90. Beyer), Puphal

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Hoffmann, Pannier, Schöneck (90. Klein), Schubert (46. Kowalski), Schmitz, Winkler (73. Hartmann), Agwu (65. Piven), Kunze, Niesel, Dabel

Tore: 1:0 Timm Koch (1.), 2:0 Andrii Zozulia (22.), 2:1 Pascal Pannier (79.); Schiedsrichter: Max Grünwoldt (Leipzig); Assistenten: Franz Unger, Jonas Marvin Kühn; Zuschauer: 101