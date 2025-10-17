Malek Fakhro hat mit der libanesischen Nationalmannschaft Erfolge gefeiert, will die Euphorie mit in den Halleschen FC tragen. Auf welchen Lebenshöhepunkt sich der Stürmer zudem freut.

„Das macht mich einfach traurig“: HFC-Angreifer Malek Fakhro ist zurück von der Länderspielreise mit dem Libanon. Wie er die Situation in seiner zweiten Heimat erlebt.

Malek Fakhro will mit dem Libanon zum Asien Cup 2027.

Halle/MZ. - Die Berge und Täler des Libanon bringen unerschütterliche Männer hervor. So wird es zumindest in einer Zeile der Hymne des Landes im Nahen Osten behauptet. Und wenn man sich Malek Fakhro anschaut, ist da durchaus etwas dran - auch wenn der Sohn libanesischer Kriegsflüchtlinge in Essen geboren wurde.