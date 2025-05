Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Dessau 05 und FSV Barleben 1911 am 31. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Im Stadion am Schillerpark haben 105 Fußballfans am Samstag das Kräftemessen zwischen dem SV Dessau 05 und dem FSV Barleben 1911 verfolgt. Die Partie endete in einem torlosen 0:0 (0:0).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 31

0:0 Ausgleich im Spiel SV Dessau 05 gegen FSV Barleben 1911 –

Die Dessauer sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Dessau 05 – FSV Barleben 1911

SV Dessau 05: Schlegel – Barabasch, Pratsch, Baumgart, Werthmann (73. Schuhmacher), Schmitkamp, Mieth, Horvath, Amededjisso (56. Lange), Erdmann (73. Römer), Schultz (80. Schmökel)

FSV Barleben 1911: Oldenburg – Hamidovic (56. Koch), Pung, Wasylyk, Schäfer (87. Piele), Duda, Jespersen, Hauer, Schlitte (63. Potyka), Fröhlich, Gruner

; Schiedsrichter: Alrik Luther (Halle); Assistenten: Martin Lee Wolter, Christian Schramm; Zuschauer: 105