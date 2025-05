Der FC Halle-Neustadt hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 5-Partie gegen die LSG Lieskau mit 0:3 (0:1).

Es waren schon 29 Minuten des Spiels vergangen, als Markus Strissel mit einem Strafstoß für Lieskau traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. In der zweiten Halbzeit musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Die LSG Lieskau kassierte einmal Gelb (54.). Der FC Halle-Neustadt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Hagen Wolfram. Das zweite Tor konnten die Salzataler in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Pascal Griese den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 23

Minute 84: FC Halle-Neustadt liegt 0:2 zurück

Unmittelbar darauf gelang es Toni Ryll, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:3 auszubauen (85.).

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – LSG Lieskau

FC Halle-Neustadt: Kubenz – Hardt, Keunang, Batonon (72. Konate), Ali Yusuf (90. Belay Weldemichael), Wendorff, Müller, Trolli (72. Daramy), Tinto, Zuleger, Moh

LSG Lieskau: Griese – Kutzner, Schaarschmidt, Sieb, Weihrauch, Beier (83. Kube), Fleischhauer, Herrmann, Strissel (72. Funke), Ryll, Franke (72. Wagner)

Tore: 0:1 Markus Strissel (29.), 0:2 Pascal Griese (84.), 0:3 Toni Ryll (85.); Schiedsrichter: Holger Bleck (Berga); Assistenten: Levin Mirko Suski, Maja Sophie Kuhnert; Zuschauer: 30